«Барселона» согласовала аренду Феликса без опции выкупа

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, каталонский клуб достиг устной договоренности с «Атлетико» о переходе португальца. В условия арендного соглашения не будет включена опция выкупа 23-летнего игрока.

В июле этого года Феликс заявил, что мечтает перейти в «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.