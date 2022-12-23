«Барселона» сохраняет интерес к Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио по-прежнему остается в сфере интересов «Барселоны», сообщает AS.

Cине-гранатовые продолжают следить за ситуацией вокруг контракта Асенсио с мадридским клубом. Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.

Ранее 26-летний игрок говорил, что чувствует себя счастливым в «Реале».

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей в о всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.