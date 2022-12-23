«Барселона» стремится заключить новые контракты с Гави, Араухо и Алонсо

«Барселона» стремится заключить новые контракты с несколькими игрокам.

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб ставит перед собой первоочередные задачи по заключению новых контрактов с полузащитником Гави, защитниками Рональдом Араухо и Маркосом Алонсо. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Также руководство «Барселоны» работает над обновлением контрактов вратаря Иньяки Пеньи и защитника Алехандро Бальде.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 37 очков в 14 матчах.