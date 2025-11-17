«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на реконструированном стадионе «Камп Ноу»

17 ноября, 17:27
«Барселона» объявила о возвращении на домашний стадион «Спотифай Камп Ноу».
Сине-гранатовые сыграют на реконструированной арене в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Игра пройдет в субботу, 22 ноября, и начнется в 18.15 по московскому времени.
Решение было принято после получения клубом первой лицензии на ввод в эксплуатацию, которая позволяет увеличить вместимость стадиона до 45 401 зрителя. «Барселона» также ведет переговоры с УЕФА о возможности провести на «Спотифай Камп Ноу» матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (9 декабря).
Во время реконструкции «Камп Ноу», которая началась летом 2023 года, каталонская команда проводила домашние игры в Барселоне на Олимпийском стадионе.
После 12 туров «Барселона» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиги.
17.11.2025
Berkut-7
Каждый год будут по 5 тысяч добавлять , глядишь к 2035 году и достроят :thumbsup:
17.11.2025
Saiga-спринтер
Стадион еще полностью не готов к эсплуатации, и имеются ограничения по заполняемости трибун. Зачем бежать впереди паравоза и играть на не полностью готовом стадионе?
17.11.2025