«Барселона» сыграет с «Атлетиком» на реконструированном стадионе «Камп Ноу»

«Барселона» объявила о возвращении на домашний стадион «Спотифай Камп Ноу».

Сине-гранатовые сыграют на реконструированной арене в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Атлетика». Игра пройдет в субботу, 22 ноября, и начнется в 18.15 по московскому времени.

Решение было принято после получения клубом первой лицензии на ввод в эксплуатацию, которая позволяет увеличить вместимость стадиона до 45 401 зрителя. «Барселона» также ведет переговоры с УЕФА о возможности провести на «Спотифай Камп Ноу» матч Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (9 декабря).

Во время реконструкции «Камп Ноу», которая началась летом 2023 года, каталонская команда проводила домашние игры в Барселоне на Олимпийском стадионе.

После 12 туров «Барселона» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла лиги.