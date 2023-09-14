«Барселона» в ближайшие часы объявит о новом контракте Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави продлит контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшие часы каталонцы объявят о новом контракте с 43-летним испанцем, который будет рассчитан до 2025 года.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством каталонцы стали чемпионами Испании в сезон-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Барселона» с 10 очками занимает третье место в ла лиге после четырех туров.