«Барселона» в последних восьми матчах пропустила 16 голов

«Барселона» в последних восьми матчах во всех турнирах (в октябре и ноябре) пропустила 16 голов. В матче 12-го тура она выиграла у «Сельты» (4:2).

При этом последний сухой матч у каталонцев был 22 сентября — тогда они победили «Хетафе» в 5-м туре Ла лиги со счетом 3:0.

«Барселона» (28 очков после 12 матчей) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В таблице общего этапа Лиги чемпионов команда находится на 13-м месте (7 очков после 4 игр).