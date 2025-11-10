Видео
10 ноября, 03:38

«Барселона» в последних восьми матчах пропустила 16 голов

Павел Лопатко

«Барселона» в последних восьми матчах во всех турнирах (в октябре и ноябре) пропустила 16 голов. В матче 12-го тура она выиграла у «Сельты» (4:2).

При этом последний сухой матч у каталонцев был 22 сентября — тогда они победили «Хетафе» в 5-м туре Ла лиги со счетом 3:0.

«Барселона» (28 очков после 12 матчей) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В таблице общего этапа Лиги чемпионов команда находится на 13-м месте (7 очков после 4 игр).

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo;.«Барселона» приблизилась к «Реалу», валидольная победа «ПСЖ», «Интер» — первый в Италии
3

  • Ратель

    Наплевать, сколько пропустила. Главное, чтобы забивала больше. Минимум на столько, сколько матчей провела.

    12.11.2025

  • Иньес Андреста

    Show Must Go On!

    10.11.2025

  • Желтый полосатик

    "Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам - сколько захотим!")))

    10.11.2025

    ФК Барселона
