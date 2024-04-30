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Испания

Сегодня, 00:04

«Барселона» в большинстве обыграла «Валенсию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Барселона» — «Валенсия».
Фото Global Look Press
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«Барселона» на своем поле победила «Валенсию» в матче 33-го тура испанской ла лиги — 4:2.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев Фермин Лопес. После этого «Валенсия» сумела отыграться и выйти вперед — на 27-й минуте отличился Уго Дуро, а 11 минут спустя Пепелу реализовал пенальти.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку получил голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Победу «Барселоне» принес хет-трик Роберта Левандовски. Поляк отличился на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
29 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:2
Валенсия

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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