«Барселона» в большинстве обыграла «Валенсию»

«Барселона» на своем поле победила «Валенсию» в матче 33-го тура испанской ла лиги — 4:2.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник хозяев Фермин Лопес. После этого «Валенсия» сумела отыграться и выйти вперед — на 27-й минуте отличился Уго Дуро, а 11 минут спустя Пепелу реализовал пенальти.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку получил голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

Победу «Барселоне» принес хет-трик Роберта Левандовски. Поляк отличился на 49-й, 82-й и 90+3-й минутах.

«Барселона» (73 очка) поднялась на второе место в ла лиге. «Валенсия» (47) идет восьмой в турнирной таблице.