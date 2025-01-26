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Сегодня, 21:15

«Барселона» — «Валенсия»: смотреть онлайн-трансляцию матча ла лиги

«Барселона» и «Валенсия» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Барселона» и «Валенсия» встретятся в матче 21-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

С основными событиями игры «Барселона» — «Валенсия» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире игру в столице Каталонии покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Испания. Ла Лига. 21-й тур
26 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Валенсия

Встреча команд в первом круге прошла в августе и завершилась победой каталонцев со счетом 2:1. В 20 турах «Барселона» набрала 39 очка, а «Валенсия» — 16.

Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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