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«Барселона» — «Валенсия»: время начала и где смотреть трансляцию матча ла лиги

«Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педри.
Фото AFP
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«Барселона» сыграет с «Валенсией» в 33-м туре ла лиги в понедельник, 29 апреля. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса» в Барселоне (Испания) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Барселона» — «Валенсия» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okkо Спорт» по платной подписке.

Сине-гранатовые заработали 70 очков и занимают третье место в турнирной таблице примеры. Команда из Валенсии с 47-ю баллами идет на восьмой строчке чемпионата Испании.

Испания. Ла Лига. 33-й тур
29 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Валенсия

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ФК Барселона
ФК Валенсия
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