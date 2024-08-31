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Сегодня, 16:15

«Барселона» — «Вальядолид»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Барселона» — «Вальядолид» начнется в 17:55 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Барселоны&amp;quot;.
Фото AFP
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«Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в матче 4-го тура испанской примеры в субботу, 31 августа. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 4-й тур
31 авг, 18:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Вальядолид

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события матча «Барселона» — «Вальядолид» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» — единственная команда лиги, не потерявшая в первых трех турах ни одного очка. Сине-гранатовые победили «Валенсию», «Атлетик» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 2:1. «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» (1:0), уступил «Реалу» (0:3) и разошелся миром с «Леганесом» (0:0).

Футбол
ФК Барселона
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