«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в ноябре для проведения открытой тренировки

Футболисты «Барселоны» 7 ноября проведут открытую тренировку на обновленной арене «Камп Ноу» перед матчем 12-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщаетcя на официальном сайте комнанды.

Мероприятие позволит протестировать все системы арены и проверить работу инфраструктуры и организацию входа и выхода перед возвращением официальных матчей на стадион.

На тренировку смогут попасть всего 23 тысячи зрителей, которые займут места на главной трибуне и в южной части арены.

Работы по реконструкции «Камп Ноу» начались в июне 2022 года. С тех пор команда проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, рассчитанной на 6 тысяч зрителей.