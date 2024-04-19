«Барселона» вернется на обновленный «Камп Ноу» 15 декабря

Совет директором «Барселоны» определился с датой возвращения команды на «Камп Ноу», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонцы вернутся на домашний стадион 15 декабря 2024 года, при этом вместимость будет ограничена 60 процентами от общего количества мест. Изначально в руководстве планировали возвращение на «Камп Ноу» 29 ноября в 125-летие клуба, но было решено не торопиться с вводом стадиона в эксплуатацию.

Ожидается, что вместимость на первых матчах будет около 60 тысяч зрителей.

«Барселона» с 2023 года играет на Олимпийском стадионе города в связи с реконструкцией «Камп Ноу».