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Сегодня, 15:54

«Барселона» включила Дани Ольмо в заявку на матч с «Атлетиком» в Суперкубке Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вошел в заявку команды на матч против «Атлетика» из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

4 января стало известно, что ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Ольмо. В связи с этим он на данный момент не имеет права выходить на поле в матчах второй половины сезона-2024/25.

«Барселона» встретится с «Атлетиком» в среду, 8 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ольмо перешел в «Барселону» из «Лейпцига» в августе прошлого года. Тогда клуб сумел зарегистрировать 26-летнего испанца только на первую половину сезона-2024/25. В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть «Барселону», если не будет зарегистрирован в январе.

В первой половине сезона Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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