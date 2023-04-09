«Барселона» выслушает предложения по Фати, Торресу и Рафинье

«Барселона» готова расстаться с вингерами Ансу Фати, Ферраном Торресом и Рафиньей, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы намерены выслушать предложения по игрокам, чтобы выручить средства для крупных переходов перед летним трансферным окном.

В случае с Фати, клуб рассмотрит варианты продажи игрока, несмотря на его желание остаться. Также и в случае с Торресом, который перешел из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро. В отношении Рафиньи у «Барселоны» сложилось мнение, как об игроке, не способном делать разницу.

Ранее издание сообщало, что руководство клуба ищет возможности для возвращения Лионеля Месси.