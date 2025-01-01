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Сегодня, 10:29

«Барселона» выступила с заявлением о регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Руслан Минаев
Дани Ольмо.
Фото Reuters
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«Барселона» выступила с заявлением по поводу процесса регистрации полузащитника Дани Ольмо.

«Мы подали заявку на новую лицензию для игроков Дани Ольмо и Пау Виктора в Испанской федерации футбола.

Наш клуб отрицает, что запрашивал или получал отсрочку от руководящих органов по этому вопросу», — говорится в сообщении клуба.

30 декабря сообщалось, что суд первой инстанции отклонил заявление «Барселоны». 27 декабря обращение каталонцев отклонил коммерческий суд.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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