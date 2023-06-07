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Сегодня, 23:46

«Барселона» выступила с заявлением после перехода Месси в «Интер Майами»

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters
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«Барселона» выступила с заявлением после перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

В сообщении каталонский клуб желает аргентинцу удачи на новом этапе профессиональной карьеры. Также блаугранас сообщили, что 5 июня отец игрока — Хорхе Месси — проинформировал клуб о том, что форвард принял решение перейти в «Интер Майами».

При этом «Барселона» утверждает, что сделала Месси предложение. Ранее аргентинец отрицал официальное предложение от каталонцев.

«Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барсы» оказали дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим «Барсой», — сказано в заявлении клуба.

Ранее Месси выразил сомнения в том, что «Барселона» сделала все для его возвращения в клуб, а также заявил, что не хотел снова оставлять свою судьбу в чужих руках.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
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