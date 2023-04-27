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Сегодня, 18:36

«Барселона» закроет клубное телевидение, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей

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Руководство «Барселоны» не стало продлевать соглашение с платформой Movistar Televisiоn, истекающее 30 июня.

В связи с закрытием клубного телеканала Barсa TV будут сокращены около 150 сотрудников. Им сообщили об этом на встрече с руководством в четверг.

Данное решение принято в связи с требованиями ла лиги по финансовому фэйр-плей. «Барселона» испытывает давние проблемы с тем, чтобы вписаться в потолок расходов и не столкнуться с различными ограничениями в наборе состава. Теперь каталонский клуб ищет новые способы поддержания имиджа команды и трансляции контента.

Футбол
ФК Барселона
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