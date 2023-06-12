«Барселона» заплатит не менее 30 миллионов евро за трансфер форварда Роке

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Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке будет стоить 30 миллионов евро в это трансферное окно, сообщает Sport.
Форвардом активно интересуется «Барселона». Сообщалось, что каталонцы готовы отдать за переход нападающего 45 миллионов евро.
В апреле сообщалось, что отец Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны».
Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.
В 2023 году 18-летний форвард сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.