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Испания

Сегодня, 10:10

«Барселона» заплатит не менее 30 миллионов евро за трансфер форварда Роке

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке будет стоить 30 миллионов евро в это трансферное окно, сообщает Sport.

Форвардом активно интересуется «Барселона». Сообщалось, что каталонцы готовы отдать за переход нападающего 45 миллионов евро.

В апреле сообщалось, что отец Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны».

Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году 18-летний форвард сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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