«Барселона» зарегистрировала Алонсо в ла лиге

«Барселона» зарегистрировала защитника Маркоса Алонсо в ла лиге, сообщается на официальном сайте лиги.

Алонсо сможет сыграть за «Барселону» уже в матче 3-го тура ла лиги против «Вильярреала». Каталонскому клубу осталось зарегистрировать вратаря Иньяки Пенью и защитника Иньиго Мартинеса. Кроме того, не зарегистрирован новый контракт Алекса Бальде, который по-прежнему числится в «Барсе» как игрок молодежной команды.

32-летний испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.