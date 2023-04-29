«Барселона» ждет одобрения ла лиги по трансферу Месси

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«Барселона» ждет окончательного одобрения ла лиги по трансферу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает инсайдер Вероника Брунати.
По информации издания, каталонцы начнут действовать, когда ла лига одобрит план подписания 35-летнего форварда. Сообщается, что Месси готов принять условия, которые ему планируют предложить в «Барселоне».
Для подписания аргентинца сине-гранатовым придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.
35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.
Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.