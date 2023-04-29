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Сегодня, 10:34

«Барселона» ждет одобрения ла лиги по трансферу Месси

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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«Барселона» ждет окончательного одобрения ла лиги по трансферу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает инсайдер Вероника Брунати.

По информации издания, каталонцы начнут действовать, когда ла лига одобрит план подписания 35-летнего форварда. Сообщается, что Месси готов принять условия, которые ему планируют предложить в «Барселоне».

Для подписания аргентинца сине-гранатовым придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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