«Барселона» ждет одобрения ла лиги по трансферу Месси

«Барселона» ждет окончательного одобрения ла лиги по трансферу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, сообщает инсайдер Вероника Брунати.

По информации издания, каталонцы начнут действовать, когда ла лига одобрит план подписания 35-летнего форварда. Сообщается, что Месси готов принять условия, которые ему планируют предложить в «Барселоне».

Для подписания аргентинца сине-гранатовым придется расстаться с несколькими игроками и уменьшить зарплатную ведомость.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.