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Сегодня, 22:33

«Барселоне» грозит исключение из ла лиги и снятие очков, если выплаты вице-президенту судейского комитета сочтут коррупцией

Ана Горшкова
Корреспондент
ФК «Барселона».
Фото AFP
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Стало известно, какие санкции грозят «Барселоне», если выплаты бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре сочтут коррупцией.

Как сообщает Bolavip со ссылкой на Cadena SER, в настоящее время прокуратурой Испании ведется расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и Негрейры. Пока каталонский клуб ни в чем не обвиняют, но если будет доказано, что речь идет о коррупции, «Барселоне» грозит серьезное наказание — от снятия очков до исключения из ла лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах.

15 февраля появилась информация, что каталонский клуб платил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

В «Барселоне» заявили, что платили экс-вице-президенту судейского комитета за отчеты о молодых игроках и судействе.

Источник: Bolavip
ФК Барселона
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