«Барселоне» интересен Мартинелли. «Арсенал» предлагает бразильцу продление

«Барселоне» интересен нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли, сообщает Diario Sport. Каталонцы рассчитывают оформить сделку летом 2023 года.

В то же время «Арсенал» уже сделал 21-летнему бразильцу предложение о продлении контракта до 2026 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Мартинелли попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре и отыграл в 3 из 4 матчах турнира.