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Сегодня, 16:14

«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо в ла лиге

Алина Савинова
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Коммерческий суд отклонил обращение «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо на вторую часть сезона чемпионата Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, сине-гранатовые подали иск в суд первой инстанции. Новое слушание по данному вопросу состоится 30 декабря. При этом крайний срок для регистрации — 31 декабря.

«Барселона» считает, что правила регистрации игроков недействительны, поскольку они регулируются некомпетентной, по мнению клуба, организацией. Речь идет о делегированной комиссии ла лиги.

Ранее сообщалось, что каталонцы включили в контракт Ольмо пункт о бесплатном уходе. Соглашение с 26-летним хавбеком действует до лета 2030 года.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал одну результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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