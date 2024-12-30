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Сегодня, 22:12

«Барселоне» повторно отказали в регистрации Ольмо

Руслан Минаев
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Суд первой инстанции отклонил заявление «Барселоны» о регистрации полузащитника Дани Ольмо, сообщает Mundo Deportivo. Аналогичное решение принято в отношении нападающего Пау Виктора.

Отмечается, что теперь каталонцы смогу заявить этих игроков на вторую часть сезона-2024/25 только в случае одобрения сделки о продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

27 декабря коммерческий суд отклонил обращение «Барселоны» о регистрации Ольмо.

В первой половине сезона испанец забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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