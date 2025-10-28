«Барселону» вызвали в суд по «делу Негрейры»

Прокуратура Испании вызвала в суд «Барселону» в качестве подозреваемой стороны по делу бывшего вице-президента технического комитета судей RFEF Энрикеса Негрейры, сообщает As.

Слушания пройдут 27 января. От имени «Барселоны» выступит вице-президент сине-гранатовых Елена Форт. Отмечается, что каталонский клуб должен будет предоставить все оригиналы контрактов и документов, связанных с выплатами компаниям Негрейры в период с 2001 по 2014 год.

В ближайшие месяцы суд также допросит ключевых свидетелей, в том числе бывших главных тренеров «Барселоны» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде. Президент клуба Жоан Лапорта будет опрошен в суде 12 декабря.

В 2023 году «Барселоне» предъявили обвинение в подкупе Негрейры. Сообщалось, что тот с 2001 по 2018 год консультировал клуб по делам, связанным с судейством. За это время Негрейра получил от каталонцев около 7,5 миллиона евро.