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Сегодня, 16:38

«Бавария» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Барселоны» Гави

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави, который летом может бесплатно покинуть каталонцев, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

18-летний испанец находится в списке интересов мюнхенцев уже несколько лет. Сейчас «Бавария» следит за ситуацией вокруг контракта Гави, который позволяет полузащитнику бесплатно покинуть «Барселону» летом.

Ранее Гави вернули статус игрока молодежки в «Барселоне». В сентябре «Барса» объявила о продлении его контракта до 2026 года, но не сумела расчистить зарплатную ведомость, поэтому регистрация нового соглашения была отменена.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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