«Бавария» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Барселоны» Гави

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Гави, который летом может бесплатно покинуть каталонцев, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

18-летний испанец находится в списке интересов мюнхенцев уже несколько лет. Сейчас «Бавария» следит за ситуацией вокруг контракта Гави, который позволяет полузащитнику бесплатно покинуть «Барселону» летом.

Ранее Гави вернули статус игрока молодежки в «Барселоне». В сентябре «Барса» объявила о продлении его контракта до 2026 года, но не сумела расчистить зарплатную ведомость, поэтому регистрация нового соглашения была отменена.