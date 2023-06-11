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Испания

Сегодня, 14:39

Бельерин близок к подписанию контракта с «Бетисом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Спортинга» Эктор Бельерин близок к возвращению в «Бетис», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Бельерин уже провел переговоры с клубом в Севилье. Новый контракт игрока будет рассчитан на четыре сезона.

Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он уже выступал за испанский клуб с 2021 по 2022 год.

В прошедшем сезоне он сыграл три матча за «Барселону» и семь — за «Спортинг».

По итогам сезона-2022/23 «Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы ла лиги с 60 очками.

Эктор Бельерин
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