Бельерин близок к подписанию контракта с «Бетисом»

Защитник «Спортинга» Эктор Бельерин близок к возвращению в «Бетис», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Бельерин уже провел переговоры с клубом в Севилье. Новый контракт игрока будет рассчитан на четыре сезона.

Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он уже выступал за испанский клуб с 2021 по 2022 год.

В прошедшем сезоне он сыграл три матча за «Барселону» и семь — за «Спортинг».

По итогам сезона-2022/23 «Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы ла лиги с 60 очками.