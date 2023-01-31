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Испания

Сегодня, 19:36

Бельерин прибыл в Лиссабон для перехода в «Спортинг»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин приземлился в Лиссабоне, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист прибыл в Португалию со своим агентом, чтобы пройти медицинское обследование в «Спортинг».

Португальский клуб возьмет 27-летнего испанца в аренду до конца сезона.

В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 2.5

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Бетис
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Эктор Бельерин
ФК Барселона
ФК Спортинг (Лиссабон)
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