Бельерин прибыл в Лиссабон для перехода в «Спортинг»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин приземлился в Лиссабоне, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист прибыл в Португалию со своим агентом, чтобы пройти медицинское обследование в «Спортинг».

Португальский клуб возьмет 27-летнего испанца в аренду до конца сезона.

В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.