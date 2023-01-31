Бельерин прибыл в Лиссабон для перехода в «Спортинг»

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Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин приземлился в Лиссабоне, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист прибыл в Португалию со своим агентом, чтобы пройти медицинское обследование в «Спортинг».
Португальский клуб возьмет 27-летнего испанца в аренду до конца сезона.
В сентябре 2022 года Бельерин подписал годичный контракт с «Барселоной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования