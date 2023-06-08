Беллингем и Винисиус получат бонус от «Реала», если выиграют «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник Джуд Беллингем, который в скором времени пополнит мадридскую команду, могут получить бонусные выплаты от «Реала», если выиграют «Золотой мяч», сообщает Cadena SER.

По информации издания, хавбек может получить определенные бонусы, если выиграет «Золотой мяч» в течение шести сезонов. Такие же условия обсуждаются с бразильским форвардом.

Ранее сообщалось, что Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2029 года.

В сезоне-2022/23 19-летний полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.