Беллингем и Винисиус получат бонус от «Реала», если выиграют «Золотой мяч»

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник Джуд Беллингем, который в скором времени пополнит мадридскую команду, могут получить бонусные выплаты от «Реала», если выиграют «Золотой мяч», сообщает Cadena SER.
По информации издания, хавбек может получить определенные бонусы, если выиграет «Золотой мяч» в течение шести сезонов. Такие же условия обсуждаются с бразильским форвардом.
Ранее сообщалось, что Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2029 года.
В сезоне-2022/23 19-летний полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.