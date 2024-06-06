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Сегодня, 15:50

Беллингем может выбыть на три месяца

Виктория Кравченко
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«Реал» может потерять полузащитника Джуд Беллингем на три месяца, сообщает Cadena SER.

По данным источника, футболиста беспокоят последствия вывиха плеча, который он получил в одном из матчей ла лиги. Игроку может потребоваться операция, на восстановление уйдет до трех месяцев.

Таким образом, Беллингем может пропустить начало сезона ла лиги.

На данный момент он находится в расположении сборной Англии и готовится к Евро-2024. Он проходит консервативное лечение.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в мадридскую команду из «Боруссии» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

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