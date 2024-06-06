Беллингем может выбыть на три месяца

Сегодня, 15:50
«Реал» может потерять полузащитника Джуд Беллингем на три месяца, сообщает Cadena SER.
По данным источника, футболиста беспокоят последствия вывиха плеча, который он получил в одном из матчей ла лиги. Игроку может потребоваться операция, на восстановление уйдет до трех месяцев.
Таким образом, Беллингем может пропустить начало сезона ла лиги.
На данный момент он находится в расположении сборной Англии и готовится к Евро-2024. Он проходит консервативное лечение.
В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в мадридскую команду из «Боруссии» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.