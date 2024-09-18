Беллингем отреагировал на слухи о конфликте с Мбаппе, Родриго и Винисиусом

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал слухи о сложных взаимоотношениях с нападающими Килианом Мбаппе, Родриго и Винисиусом Жуниором.

«Я видел в социальных сетях, что кто-то пытается создать негатив между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья на поле и за его пределами», — приводит слова Беллингема Фабрицио Романо.

Беллингем в текущем сезоне сыграл за «Реал» 3 матча и не отметился результативными действиями.

На счету Мбаппе 7 игр и 5 забитых мячей, у Винисиуса — 7 матчей, 2 гола и 4 голевых передачи. Родриго провел в сезоне-2024/25 такое же количество игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.