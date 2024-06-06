Беллингем поблагодарил болельщиков за поддержку в его дебютном сезоне в «Реале»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на то, что стал лучшим футболистом мадридской команды в сезоне-2023/24.

«Я очень горжусь тем, что добился этого в свой первый год в «Реале». Это делает меня очень счастливым, и я благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Рад находиться здесь и быть частью этой семьи. Я надеюсь, что им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный год. Мне нравится каждая минута и каждая секунда пребывания здесь. Играть с этими футболистами, с этой командой — это честь», — приводит пресс-служба клуба слова Беллингема.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в мадридскую команду из «Боруссии» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.