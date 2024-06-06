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Сегодня, 09:33

Беллингем поблагодарил болельщиков за поддержку в его дебютном сезоне в «Реале»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на то, что стал лучшим футболистом мадридской команды в сезоне-2023/24.

«Я очень горжусь тем, что добился этого в свой первый год в «Реале». Это делает меня очень счастливым, и я благодарен болельщикам за то, что они выбрали меня. Рад находиться здесь и быть частью этой семьи. Я надеюсь, что им понравилось наблюдать за моей игрой. Это был отличный год. Мне нравится каждая минута и каждая секунда пребывания здесь. Играть с этими футболистами, с этой командой — это честь», — приводит пресс-служба клуба слова Беллингема.

В минувшем сезоне 20-летний Беллингем провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами. Он перешел в мадридскую команду из «Боруссии» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

Источник: https://www.realmadrid.com/es-ES/noticias/futbol/primer-equipo/actualidad/bellingham-jugador-cinco-estrellas-mahou-de-la-temporada-05-06-2024
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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