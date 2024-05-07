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Испания

Сегодня, 08:25

Беллингем поделился мнением о Карло Анчелотти

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о главном тренере команды Карло Анчелотти.

«Моя новая позиция идеальна для меня, она предусматривает большую свободу. Вся заслуга принадлежит тренеру, так как нелегко прийти к такому решению, когда речь идет об игроке, долгое время выступавшем на более глубоких позициях в «Боруссии», — цитирует Madrid Zone слова Беллингема.

Завтра, 8 мая, «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
ФК Реал
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