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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о завоевании форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси восьмого в карьере «Золотого мяча».
«Месси — невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно», — цитирует Беллингема Sport.es.
Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.