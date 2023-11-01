Беллингем: «Месси — один из лучших в истории. Именно поэтому у него восемь «Золотых мячей»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о завоевании форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси восьмого в карьере «Золотого мяча».

«Месси — невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Он безоговорочно один из лучших футболистов в истории. Он завоевал этот трофей не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно», — цитирует Беллингема Sport.es.