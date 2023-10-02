Беллингем: «Надевая футболку «Реала», я просто пытаюсь сделать все возможное на поле»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что думает о своей игре за мадридский клуб.

В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл 8 матчей, где забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

«Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в «Реале». Надевая футболку, я просто пытаюсь сделать все возможное на поле», — цитирует Беллингема журналист Фабрицио Романо.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Сумма трансфера составила 103 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.