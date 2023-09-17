Беллингем получил приз лучшему игроку августа в ла лиге

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку ла лиги по итогам августа. Футболисту была вручена награда перед матчем 5-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедад».

Хавбек перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. В 4 турах он забил 5 мячей.

«Реал» проигрывает со счетом 1:0 к перерыву.