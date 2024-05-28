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Сегодня, 21:53

Беллингем признан лучшим игроком ла лиги сезона-2023/24

Алина Савинова
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим игроком ла лиги по итогам сезона-2023/24.

В минувшем сезоне 20-летний англичанин провел 28 матчей в чемпионате Испании, отметившись 19 голами и 6 результативными передачами. Этот сезон стал для него первым в ла лиге, до этого полузащитник выступал в бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

В апреле 2024 года Беллингем выиграл премию «Прорыв года» от Laureus. Он первый футболист, получивший ее.

В сезоне-2023/24 Беллингем вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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