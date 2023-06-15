Беллингем — о переходе в «Реал»: «Это самый важный день в моей жизни»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

Англичанин перешел в команду из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить всех, а особенно тех, кто это смотрит. Сегодня — самый важный день в моей жизни, потому что я присоединяюсь к лучшей команде мира. Спасибо всем! Вперед Мадрид!» — цитирует игрока пресс-служба «Реала».