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Испания

Сегодня, 13:46

Беллингем — о переходе в «Реал»: «Это самый важный день в моей жизни»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой переход в мадридский клуб.

Англичанин перешел в команду из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Хочу поблагодарить всех, а особенно тех, кто это смотрит. Сегодня — самый важный день в моей жизни, потому что я присоединяюсь к лучшей команде мира. Спасибо всем! Вперед Мадрид!» — цитирует игрока пресс-служба «Реала».

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

ФК Реал
Джуд Беллингем
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