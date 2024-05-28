Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

28 мая, 23:33

Беллингем рассказал, какое сообщении получил от игрока «Боруссии» Санчо перед финалом Лиги чемпионов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о сообщении, которое получил от вингера «Боруссии» Джейдона Санчо после выхода мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (4:3) вышел в финал турнира.

«На этой неделе я ни с кем не разговаривал [из бывших партнеров по «Боруссии»]. Когда мы вышли в финал, я получил небольшое сообщение от Джейдона. Поэтому я поговорил с ним. Он просто сказал: «Увидимся там». И все такое. Джейдон взял меня под свое крыло, когда я впервые приехал в Дортмунд. Он действительно хороший парень. Он мне очень помог», — приводит Goal слова Беллингема.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» сыграет против «Боруссии». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 

Беллингем выступал за клуб из Дортмунда с 2020 по 2023 год. 

 

 

 

Источник: https://www.goal.com/en/lists/real-madrid-jude-bellingham-reveals-message-from-borussia-dortmund-jadon-sancho--champions-league-final/bltbf845a441e6ef485#cs1866ec3d066b0dc8
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Терзич — о победной серии «Реала» в финалах ЛЧ: «Боруссия» намерена вернуть Кубок в Дортмунд»
Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов
Модрич — о финале Лиги чемпионов: «Реал» провел впечатляющий сезон — это придаст нам уверенности»
Лунин заболел, но должен восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов чтения по губам

Главный тренер «Жироны» Мичел признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании