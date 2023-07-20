Беллингем: «Лукас Васкес и Браим Диас учат меня ругательствам, скоро смогу их произносить»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал об адаптации в новой команде.

«У меня отличные одноклубники. Мне просто нравится быть рядом с ними. Они уверенно стоят на ногах. Игроки хорошо говорят по-английски, а мой испанский улучшается. Лукас Васкес и Браим Диас — мои лучшие учителя, они учат меня ругательствам (смеется). Очень жду, когда смогу их произносить», — цитирует Беллингема Marca.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» этим летом.

Мадридский клуб заплатил за 20-летнего англичанина 103 миллиона евро и подписал с ним контракт до конца июня 2029 года.