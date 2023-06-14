Сегодня, 14:19
Полузащитник Джуд Беллингем является шестым английским футболистом за всю историю «Реала», сообщает Opta.
Сегодня, 14 июня, мадридский клуб объявил о переходе хавбека.
До него за мадридский клуб выступали: Лори Каннингем, Стив Макманаман, Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн, Джонатан Вудгейт.
Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.