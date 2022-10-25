Беллингем склоняется к переходу в мадридский «Реал»

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем летом может покинуть немецкий клуб. На талантливого 19-летнего футболиста претендуют ведущие европейские топ-клубы, но сам он склоняется к переходу в «Реал», утверждает Sky Sports.
Ранее появилась информация, что «Реал» поставил ультиматум полузащитнику дортмундской «Боруссии». Руководство сливочных заверило игрока, что у него больше не будет возможности перебраться в «королевский клуб», если он откажется делать это следующим летом.
Контракт Беллингема с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.
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