Бензема может пропустить матч «Реал» — «Севилья» из-за мышечной усталости

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 11-го тура ла лиги с «Севильей» из-за мышечной усталости в четырехглавой мышце левой ноги. Об этом сообщает официальный сайт «Реала».

В нынешнем сезоне 34-летний француз провел за мадридский клуб 11 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Он также стал обладателем «Золотого мяча».

Матч «Реала» и «Севильи» пройдет в субботу, 22 октября. Начало — в 22.00 мск.

«Реал» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 28 очков. «Севилья» располагается на 14-й позиции (10 очков).