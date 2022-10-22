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Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 11-го тура ла лиги с «Севильей» из-за мышечной усталости в четырехглавой мышце левой ноги. Об этом сообщает официальный сайт «Реала».
В нынешнем сезоне 34-летний француз провел за мадридский клуб 11 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Он также стал обладателем «Золотого мяча».
Матч «Реала» и «Севильи» пройдет в субботу, 22 октября. Начало — в 22.00 мск.
«Реал» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 28 очков. «Севилья» располагается на 14-й позиции (10 очков).
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