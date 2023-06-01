Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:10

Бензема намекнул, что останется в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Реала» Карим Бензема намекнул, что останется в мадридском клубе.

«Мое будущее в «Реале»? Зачем о нем говорить? Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет», — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема сегодня на пресс-конференции объявит об уходе из «Реала».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово. Серб заставляет Запад закипать
Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Модрич подпишет новый контракт с «Реалом» в ближайшее время

Президент ла лиги Тебас высказался о победе «Севильи» в Лиге Европы