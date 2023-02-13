0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:04

Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в истории футбола.

«Для меня это Тьерри Анри. Он является настоящей легендой. Хоть я и рос на игре Роналдо, но считаю именно Анри лучшим», — цитирует Бензема Telefoot.

Большую часть карьеры Тьерри провел в лондонском «Арсенале», с которым два раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Франции экс-футболист выигрывал ЧМ-1998 и Евро-2000.

Ранее он также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Карим Бензема
ФК Реал
7
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы