Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола

Форвард «Реала» Карим Бензема рассказал, кто, по его мнению, является лучшим нападающим в истории футбола.

«Для меня это Тьерри Анри. Он является настоящей легендой. Хоть я и рос на игре Роналдо, но считаю именно Анри лучшим», — цитирует Бензема Telefoot.

Большую часть карьеры Тьерри провел в лондонском «Арсенале», с которым два раза становился чемпионом Англии. В составе сборной Франции экс-футболист выигрывал ЧМ-1998 и Евро-2000.

Ранее он также выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз».