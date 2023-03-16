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Испания

Сегодня, 11:24

Бензема отказался говорить о главном тренере сборной Франции Дешаме

Виктория Кравченко
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Форвард «Реала» Карим Бензема не стал говорить о главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме.

«Дешам? Не хочу о нем говорить. Сейчас не то время для этого. Я здесь для того, чтобы говорить о матче с «Ливерпулем», — заявил Бензема в послематчевом интервью.

Ранее «Реал» обошел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив в общей сложности 6 голов. Манкунианцы забили лишь 2 гола.

Ранее Дешам заявил, что футболист сам покинул расположение сборной Франции, так как не смог бы вернуться к тренировкам раньше 10 декабря. Однако позже Бензема опроверг эту информацию, заявив, что тренер обманывает.

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