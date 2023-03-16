Бензема отказался говорить о главном тренере сборной Франции Дешаме

Форвард «Реала» Карим Бензема не стал говорить о главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме.

«Дешам? Не хочу о нем говорить. Сейчас не то время для этого. Я здесь для того, чтобы говорить о матче с «Ливерпулем», — заявил Бензема в послематчевом интервью.

Ранее «Реал» обошел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив в общей сложности 6 голов. Манкунианцы забили лишь 2 гола.