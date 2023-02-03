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Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 февраля. «Реал» — «Валенсия» — 2:0. Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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Форвард «Реала» Карим Бензема не смог доиграть матч 17-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:0). 35-летнего француза заменили на 60-й минуте на Родригу.

Как сообщает Marca, уходя с поля нападающий держался за заднюю часть ноги, ближе к сгибу колена, и качал головой. В этой встрече он отметился двумя голевыми передачами.

В этом сезоне Бензема уже пропускал 7 матчей из-за травмы, а также не сыграл за сборную Франции на чемпионате мира-2022. Всего за «Реал» в сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи в 21 матче.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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«Реал» переиграл «Валенсию»