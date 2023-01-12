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Испания

Сегодня, 06:57

Бензема повторил достижение Месси в Суперкубке Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Карим Бензема стал вторым игроком в истории Суперкубка Испании, забивавшим в пяти матчах подряд.

35-летний футболист в 1/2 финала турнира против «Валенсии» (1:1, 4:3 по пенальти) забил с пенальти на 39-й минуте. Этот гол стал для француза пятым подряд в Суперкубке Испании.

Как сообщает Opta, Бензема повторил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в период с 2010 по 2012 год забил восемь голов в пяти матчах на данном турнире в составе «Барселоны».

Также Бензема стал вторым в списке самых возрастных авторов гола в матчах за Суперкубок Испании. Он забил в 35 лет и 23 дня. На первом месте находится полузащитник Лука Модрич, отличившийся за «Реал» на турнире в 36 лет и 129 дней.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Бетис».

Источник: Opta
Карим Бензема
Лионель Месси
ФК Реал
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