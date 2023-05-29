Бензема предложили контракт на 200 миллионов евро в Саудовской Аравии

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил предложение из Саудовской Аравии, утверждает Relevo.

По информации источника, правительство Саудовской Аравии предлагает 35-летнему французу контракт с одним из местных клубов на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро. Кроме того, форвард может стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира 2030 года.

В текущем сезоне Бензема провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.