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Испания

Сегодня, 10:04

Бензема признался, что мог оказаться в «Барселоне»

Виктория Кравченко

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что в прошлом мог стать игроком «Барселоны». Француз был близок к переходу в 2009 году.

«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Но я выбрал «Реал». Хорошо помню этот момент, тогда я был вместе со своими друзьями», — цитирует Бензема издание Onda Cero.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Карим Бензема
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