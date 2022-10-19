Бензема признался, что мог оказаться в «Барселоне»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что в прошлом мог стать игроком «Барселоны». Француз был близок к переходу в 2009 году.

«В тот период со мной контактировали несколько клубов. Среди них я могу назвать «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Барселону». Но я выбрал «Реал». Хорошо помню этот момент, тогда я был вместе со своими друзьями», — цитирует Бензема издание Onda Cero.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.